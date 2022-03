Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzchowskim zaśpiewali w Legnicy

Nocna Zmiana Bluesa do wspólnego muzykowania zaprosiła też legnickich artystów: na scenie zaprezentowali się Tadek Olchowski (autor albumu zatytułowanego po prostu "Tadek" zaśpiewał "Hotelowy blues" znany przede wszystkim z wykonania Ryśka Riedla) oraz Sławek Sobieski - gitarzysta Obstawy Prezydenta i grupy Z Dzielni Chłopcy - i jego czerwony gibson. Nie mogło zabraknąć rzecz jasna "Chorego na bluesa", chóralnie odśpiewanego z publicznością. Zespół na finał koncertu puścił wielokrotnie oko do swoich słuchaczy: muzycy zamienili się instrumentami, a Sławek Wierzcholski spacerując pomiędzy stolikami jeszcze bardziej motywował do zaangażowania się we wspólne śpiewanie.