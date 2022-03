Na Zakaczawiu w Legnicy powstanie nowy budynek mieszkalny? Możecie wyrazić swoje zdanie! Zobaczcie PROJEKT

Spółka MDR Legnica zgłosiła się do Urzędu Miasta Legnicy z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Uwagi do wniosku mogą zgłaszać mieszkańcy do 6 kwietnia 2022 roku w formie pisemnej papierowej na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59–220 Legnica lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]