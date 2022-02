Miłkowice i Wrocław wspólnie walczą o zdrowie dla Andrzeja!

Apel o przygotowanie ciast dotarł również do Wrocławia i okolic, do przyjaciół Andrzeja. Pomimo, iż od zakończenia studiów w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (dawniej Akademia Rolnicza) minęło ponad 15 lat, odzew ze strony kolegów z dawnych czasów był gorący, bo jak napisali na stronie zbiórki prowadzonej przez fundację Siępomaga „gleboznawcy nie zapominają” !

Choć radość była wielka , to gdzieś z tyłu głowy ciągle pojawiało się pytanie - czy będą chętni, aby kupić aż tyle ciasta? Organizatorzy zaprosili więc do akcji sąsiednie parafie. I tak ciasto sprzedawano również w Ulesiu i w Rzeszotarach.

Tymczasem już po drugiej Mszy Świętej w Miłkowicach ciasta zabrakło! W Ulesiu również, dlatego mieszkańcy dokupili ciastka , które sprzedawali w ramach akcji.