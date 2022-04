Majówka na Zamku w Roztoce. Na zwiedzających czekają atrakcje już od piątku 29 kwietnia. Będzie się działo! Poznaj harmonogram

Zamek w Roztoce (pow. świdnicki) przygotował dla swoich gości atrakcyjny, pełen magii i historii program, w którym królować będą, jak na zamek przystało, legendy, niesamowite opowieści i… zwiedzanie tajemniczych podziemi.

Małgorzata i Arkadiusz Śnieżkowie, właściciele Zamku, zapraszają do odwiedzenia Zamku całe rodziny – majówkę zainauguruje spacer po zabytkowych komnatach, który odbędzie się w piątek 29.04.2022 r. o godzinie 16:00. O 18:00 właściciele zapraszają do uroczystego spotkania na zamkowym dziedzińcu i obejrzenia pokazu świetlnych iluminacji.

Przez cały weekend, trwający aż do 3 maja, Zamek będzie otwarty dla zwiedzających, w tym najmłodszych, którzy we wtorek na terenie ogrodu będą mogli bawić się aż do wieczora w towarzystwie znakomitego gościa. Nie zabraknie atrakcji takich jak bańki mydlane, spacery po przepięknych ogrodach, a na spragnionych czekać będzie zamkowa kawiarenka.