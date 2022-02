Wrocławska pisarka zainspirowała się historią zamku w Roztoce niedaleko Jawora. Akcja jej nowej powieści rozgrywa się właśnie tu!

Wczoraj 23 lutego w księgarniach pojawiła się „Tajemnica carycy” – kulinarna komedia kryminalna Małgorzaty Starosty. Powstanie tej książki jest związane z wizytą pisarki w zamku w Roztoce z fascynującą historią.

Przypadek sprawił, że pisarka trafiła na tajemnicę skarbu nazistów, który rzekomo ukryty jest w Zamku w Roztoce położonym około 14 km od Jawora. 28 ton złota ukryte w studni na terenie barokowych zamkowych ogrodów. To zainspirowało wrocławiankę Małgorzatę Starostę nie tylko do napisania kolejnej komedii kryminalnej, lecz także do pokazywania czytelnikom, jakie cudowne zabytki i skarby – warte zauważenia i odwiedzenia – mamy w Polsce.