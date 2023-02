LSSE, Hyundai i USNC rozpoczynają współpracę związaną z technologią modułowych reaktorów jądrowych Anna Ickiewicz

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Hyundai Engineering i Ultra Safe Nuclear Corporation rozpoczynają współpracę związaną z technologią modułowych reaktorów jądrowych (MMR). Ma ona zapewnić bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologię jądrową, umożliwiając rozwój przyszłych systemów energetycznych, a brak dostępnej energii to częsta bolączka inwestorów. Porozumienie o współpracy podpisano w środę, 8 lutego w Centrum Konferencyjnym LSSE. To kolejny krok legnickiej spółki we współpracy i promocji firm z branży związanej z nowymi technologiami, energii przyszłości oraz elektromobilności, szczególnie w kwestii rozwiązań nisko-, zeroemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii.