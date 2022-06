Legniczanki wracają z medalami zdobytymi na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Poznaniu, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legniczanki zdobyły pięć złotych medali w konkurencjach sprawnościowych. W Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim odbyła się XXVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek. Legnicę reprezentują panie, członkinie Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek "Agata". Jak powiedziała nam Beata Peregrym, jesteśmy tu aby aby pokazać wszystkim, że my kobiety po raku piersi nie poddajemy się, jesteśmy waleczne i chcemy w zdrowiu dalej żyć. Bardzo pragniemy aby dziewczyny, kobiety badały się profilaktycznie. Prosimy, wszystkie legniczanki po raku piersi, zapraszamy do naszego klubu! Wiele kobiet po mastektomii jest wycofana z życia, mogą to naprawdę zmienić u nas, dodała z uśmiechem pani Beata. PS (Leydi, nasza klubowa suczka także ma medal poza spartakiadowy)