Legnicka Niagara świetnym miejscem na jesienny spacer. Zobaczcie, jak tu ładnie!

Miejsce nie jest popularne, więc tym bardziej warto wybrać się tu na odprężający spacer. Żeby dotrzeć do wodospadu, należy skręcić w leśną dróżkę przy moście na Jaworzyńskiej - ulicę Lipnicką. Nawet jeśli wodospad nie jest naturalny, bo jest to tak zwany jaz, to stanowi przyjemny punkt krajobrazu. To tutaj bierze początek Młynówka.

Na mapie zaznaczyliśmy lokalizację legnickiego wodospadu:

Zobaczcie na zdjęciach, jak pięknie wygląda nasz wodospad w jesiennej odsłonie!