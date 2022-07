Sielski klimat w Legnicy. Ulica Żytnia, a przy niej XIX-wieczny folwark i stadnina koni. Tak, to nasze miasto! Zobacz ZDJĘCIA

Folwark Lipniki

Historia

Na portalu liegnitz.pl możemy przeczytać:

Majątek Lindenruh stanowił część „legnickich folwarków”. Na początku XIX w. właścicielem majątku był Karl Bästen. Od 1844 r. należał do rodziny Leuschnerów, do Friedricha, a potem Maxa i ostatecznie do rotmistrza Curta Leuschnera. Zachowały się do dnia dzisiejszego zabudowania folwarku, które po II wojnie światowej były wykorzystywane m.in. na potrzeby PGR. Na fasadzie dawnego budynku pałacowego znajdują się ryzality ozdobione kartuszami z inicjałami ML (Max Leuschner).

Nazwa Lindenruh oznaczać mogła zacisze lipowe bądź miejsce pod lipami.