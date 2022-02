Legnica otrzymała 4 mln zł, tym razem na przebudowę ulicy Sikorskiego

Przyznanie Legnicy 4 mln zł na przebudowę ul. Sikorskiego to kolejne środki zewnętrzne, które miasto zdobyło w tym roku na inwestycje. Na początku tego roku prezydent poinformował o pozyskaniu prawie 7 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Finansów na przebudowę basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3. Pod koniec stycznia Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał naszemu miastu ponad 3 mln 265 tys. zł dofinansowania unijnego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Budowlanych.

Kolejna dobra informacja. Tylko w tym roku już kolejny raz udało nam się pozyskać zewnętrzne środki na inwestycje w naszym mieście. Na początku stycznia informowałem Państwa o 7 mln zł z Ministerstwa Finansów dofinansowania na przebudowę basenu krytego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3, a pod koniec tego samego miesiąca o 3,3 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Budowlanych przyznanej nam decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego . Dziś wiemy, że udało nam się pozyskać także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022. Na przebudowę ul. Sikorskiego otrzymaliśmy prawie 4 mln zł. co obecnie stanowi 50% planowanych kosztów tej inwestycji . Środki te umożliwią nam przebudowanie ul. Sikorskiego od Al. Piłsudskiego do ul. Sudeckiej (bez ronda) w obu kierunkach (z wyłączeniem przebudowanego już odcinka w rejonie ul. Śląskiej). To kolejny krok do poprawy infrastruktury drogowej w naszym mieście.

Dziękuję za pracę przy pozyskaniu środków na przebudowę ul. Sikorskiego wszystkim moim współpracownikom, a także za wsparcie Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu KPRM, Poseł Ewa Szymańska, Senator Dorota Czudowska - pisze w mediach społecznościowych Tadeusz Krzakowski, Prezydent Legnicy.