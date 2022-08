Legnica. Do końca sierpnia można starać się o pieniądze na aktywizację zawodową Anna Ickiewicz

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” prowadzi nabór do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020, który trwa do końca sierpnia 2022 r.