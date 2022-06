LBO 2023. Ruszyło głosowanie mieszkańców. Co ma szansę powstać lub zostać odnowione w Legnicy? Sprawdź listę projektów

Przebudowa chodników przy ul. KartuskiejNauka, ruch i zabawa to ważna sprawa. „Przy SP1 w Legnicy powstanie edukacyjno-przyrodnicza ścieżka. Nastąpi rewitalizacja starego placu zabaw w nowoczesne miejsce do spotkań i integracji”.Parking zamiast błota przy ul. NeptunaOświetlony teren zielony-skwer przy ul. NeptunaPiękne DRZEWA dla zdrowia i lepszej jakości życia na Koperniku. „Posadzenie 800 drzew w pasach drogowych przy ulicach (uwzględniając widoczność dla kierowców)”Budowa ciągu pieszo- rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.Tężnia na Koperniku - wyjątkowe miejsce w sercu największego osiedla. „Projekt zakłada budowę tężni solankowej na terenach zielonych przy Osi Kartuskiej”.BUDOWA PARKINGU PRZY ul. LIMANOWSKIEGO (od ul. Nadbrzeżnej do ul. Kamiennej) na podstawie spec ustawy drogowej.Skwer św. Trójcy. „Przedmiotem zadania jest przebudowa Skweru Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, położonego pomiędzy ulicami: św. Trójcy i Drukarską.”

Piotr Krzyżanowski