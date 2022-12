JAWOR Dziecko nałożyło na szyję deskę sedesową! Musieli interweniować strażacy

Do nietypowego zdarzenia na terenie Jawora strażacy zostali wezwani tuż przed północą. Dziecko bawiące się nakładką sedesową nałożyło ją sobie na głowę po czym nie mogło jej zdjąć.

Na początku nakładkę próbowała zdjąć matka dziewczynki jednak nie udało jej się to i wezwała na pomoc jaworskich strażaków.

Działania ratowników musiały być bardzo precyzyjne, gdyż wszystko działo się na małej przestrzeni koło głowy i szyi dziecka. Po krótkiej chwili głowa dziewczynki była wolna.

Strażacy skorzystali z pomocy sąsiada, który miał w domu specjalistyczny sprzęt do cięcia plastiku, sąsiad udostępnił narzędzie strażakom, co znacznie skróciło czas uwolnienia głowy dziecka.