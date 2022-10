Inauguracja nowego sezonu Legnickich Morsów na Kąpielisku Kormoran, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Na Kąpielisku Kormoran Legnickie Morsy rozpoczęły sezon 2022/2023. Do zimnej wody o temperaturze kilku stopni Celsjusza weszło kilkadziesiąt osób w tym kilkoro po raz pierwszy. Dla morsów tak wysoka temperatura powietrza to raczej niekomfortowa sytuacja, mimo to wszyscy weszli do wody z uśmiechem. Legnickie Morsy spotykają się w każdą niedziele o godzinie 11 na Kąpielisku Kormoran w Legnicy.