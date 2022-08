I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy na dawnych fotografiach. Dawniej był to klasztor! Zobacz, jak wyglądał budynek ponad 100 lat temu

Historia I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

Obecny gmach szkoły w XIII w. pełnił rolę klasztoru . Został on ufundowany w 1277 r. zakonowi dominikanów przez legnickiego księcia Bolesława Rogatkę . W latach 20. XVI w. na skutek szerzenia się idei luterańskich w mieście, dominikanie oraz bernardyni zostali zmuszeni do opuszczenia miejsc swojego pobytu i schronienia się w innych klasztorach.

Do dawnego klasztoru dominikanów przeniesiono siostry benedyktynki. Działały one w Legnicy do okresu narastających problemów społeczno-gospodarczych w państwie pruskim. Były to lata 1806-1813. Kościół zakonnic uległ sekularyzacji. Majątek zlicytowano.

W roku 1813 w zabudowaniach dawnego klasztoru stacjonowały wojska napoleońskie.

W roku 1886 podjęto decyzję o umieszczeniu w dawnych zabudowaniach sakralnych szkoły realnej - Oberrealschule. Rozpoczął się okres intensywnych prac budowlanych, których skutkiem było przedzielenie kościoła na dwie części, stanowiące dziś aulę i salę gimnastyczną szkoły. Przykościelne zabudowania zostały zburzone. Wzniesiono pierwsze (dwupiętrowe) oraz drugie (trzypiętrowe) skrzydło szkoły. Niemiecka szkoła realna była placówką kształcącą młodzież na wysokim poziomie. Jednym z absolwentów szkoły był Gerhard Johannes Paul Domagk - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Szkoła przerwała swoją działalność w 1945 r.