Efekt domina na ulicy Koskowickiej w Legnicy. Cudem nie doszło do tragedii! Wypadek z udziałem samochodu osobowego, rowerzysty i ciężarówki Klaudia Korfanty

KMP Legnica

Do wypadku na ulicy Koskowickiej w Legnicy doszło w środę 5 czerwca po godzinie 16. Kierowca samochodu osobowego nie udzielił pierwszeństwa rowerzyście, wskutek czego doszło do potrącenia cyklisty. Znalazł się on na przeciwległym pasie ruchu, którym poruszał się pojazd ciężarowy... Dzięki szybkiej reakcji kierowcy Stara nie doszło do najechania na leżącego 80-letniego rowerzystę, jednak pojazd ciężarowy zjechał na pobocze, uderzył w latarnię i znak drogowy.