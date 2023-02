Dom Kultury Atrium w Legnicy zaprasza 15.02.2023 roku na bal karnawałowy

Impreza dedykowana jest dzieciom od 7 roku życia z osiedla Piekary. Imprezę prowadzić będzie Ola Zumbola – legnicka animatorka. Autorka i realizatorka projektu edukacyjnego, powstałego w czasie pandemii „Dzieci w sieci” – piosenki Oli Zumboli” mówiącego o zagrożeniach związanych z Internetem. W programie przewidziano m.in. animacje taneczne przy muzyce, gry i zabawy, konkurs na najciekawszy kostium karnawałowy.

Chcemy, aby był to dzień pełen muzyki i tańca. Będący zarazem doskonałą okazją do integracji dzieci, mieszkających na jednym osiedlu. Zalecamy zabrać ze sobą doskonały humor i gotowość do wspólnej zabawy– przekonują organizatorzy.