Diecezja Legnicka ma 30 lat. Główne uroczystości dziękczynienia jubileuszowego, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W tym roku mija trzydzieści lat od momentu, kiedy Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Polaniae Populus dokonał reorganizacji struktury Kościoła Katolickiego w Polsce, powołując do istnienia między innymi Diecezję Legnicką. Biskup Legnicki zaprosił do udziału we wspólnym dziękczynieniu za trzydzieści lat istnienia Diecezji Legnickiej oraz na uroczystość Patronów Diecezji Legnickiej śś. Ap. Piotra i Pawła w Katedrze Legnickiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczy Bp Tadeusz Lityński, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski.