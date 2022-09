Chcesz zostać strażakiem? Legnicka PSP poszukuje pracowników. Zobacz jakie warunki musisz spełnić

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

WYMOGI OBLIGATORYJNE STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej muszą spełniać następujące kryteria:

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie (format A4) z napisem „NABÓR DO SŁUŻBY W PSP, imię i nazwisko kandydata” w terminie do 29 września 2022 roku, w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2 osobiście w godz. 730 do 1530 lub przesłane na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy ul. Witelona 2, 59-220 Legnica (wymagana jest forma wysyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).