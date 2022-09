Ceny drewna opałowego w Legnicy i okolicach nie są niskie. Zobaczcie oferty z portalu OLX

Choć ceny drewna opałowego w Lasach Państwowych nie zmieniają się i oscylują od 130 zł za m3 iglastego do 170 zł za m3 liściastego, to przetworzenie go, czyli pocięcie i porąbanie, aby gotowe trafiło do klienta kosztuje już więcej. W składach drewna w Legnicy i okolicach zapłacimy o wiele więcej. Zobaczcie oferty z portalu OLX z Legnicy i okolic. Pod każdym zdjęciem znajdziecie cenę, opis i link do oferty --->>>

pixabay.com