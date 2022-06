Angelo Henriquez wzmacnia Miedź Legnica, to prawdziwy hit transferowy!

- Proces pozyskiwania tego zawodnika był bardzo długi. Szukaliśmy piłkarza doświadczonego, który w PKO BP Ekstraklasie może nam dać określoną jakość. Poza tym, trzeba przyznać, że gracza z takim CV ciężko znaleźć na polskich boiskach. To zawodnik, który miał trochę problemów w brazylijskiej drużynie, ale cały czas grał w wielkich klubach, jak meksykański Atlas, Dinamo Zagrzeb czy Manchester United. CV ma naprawdę duże, a my lubimy piłkarzy, których delikatnie trzeba odbudować – ocenia trener Wojciech Łobodziński.

Angelo Jose Henriquez Iturra karierę rozpoczynał w Club Universidad de Chile. W 2012 roku Chilijczyka pozyskał Manchester United. Następnie występował w Wigan Athletic, Realu Saragossa i Dinamie Zagrzeb, dla którego na krajowych boiskach w 106 meczach, strzelił 46 bramek, dokładając do tego 12 asyst! Później przeniósł się do Ameryki Północnej, zasilając meksykański Atlas Guadalajara. Latem 2018 roku powrócił do Club Universidad de Chile, a ostatnio występował w brazylijskim Fortaleza Esporte Clube. Z chorwackim zespołem występował w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy, łącznie z kwalifikacjami notując 23 występy, 6 goli i 3 asysty w europejskich pucharach. Rozegrał też 16 spotkań w Copa Libertadores, w których zdobył 5 bramek. Ponadto rozegrał 13 spotkań w pierwszej reprezentacji Chile, dla której zdobył 2 bramki. Występował m.in. w Copa America w 2015 roku, zdobywając ze swoją reprezentacją mistrzostwo Ameryki Południowej! Wcześniej grał również w kadrach młodzieżowych Chile.