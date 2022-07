Jerónimo Cacciabue z Argentyny w Miedzi Legnica, najnowszy transfer "Miedzianki"

Posiadający również włoski paszport Cacciabue od początku kariery związany jest z mającym siedzibę w Rosario Club Atlético Newell’s Old Boys, w którym występowali jedni z najlepszych piłkarzy w historii futbolu Diego Maradona czy Lionel Messi. W argentyńskiej najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 72 spotkania, w których zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty. Do tego dołożył 7 występów i 2 asysty w krajowych rozgrywkach pucharowych i 3 mecze w rozgrywkach międzynarodowych Copa Sudamericana. Znajdował się w kręgu zainteresowania selekcjonera reprezentacji olimpijskiej Argentyny, do której w przeszłości otrzymał nawet powołanie, ale nie doczekał się debiutu.

- To taka bardzo mobilna „szóstka”-„ósemka”, środkowy, defensywny pomocnik. Posiada styl gry podobny do Damiana Tronta, a szukaliśmy właśnie piłkarza o zbliżonej charakterystyce. Grał regularnie w bardzo mocnej lidze. Jest niezwykle kreatywny, a w dodatku bardzo intensywnie pracuje na boisku. Takiego piłkarza szukaliśmy. Bardzo liczymy na jego ogranie na wysokim poziomie - charakteryzuje piłkarza trener Wojciech Łobodziński.