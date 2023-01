125 lat temu na ulice Legnicy wjechał pierwszy tramwaj. Zostały po nich wspomnienia, zdjęcia i... torowiska [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Tramwaje w Legnicy - nieco historii

Legnickie tramwaje to spora część historii miasta, bo aż 70 lat! Uroczyste oddanie do użytku komunikacji tramwajowej w Legnicy miało miejsce 21 stycznia 1898 roku. Kursowały wówczas 3 linie tramwajowe które przewoziły rocznie ok. 850 tys. pasażerów. Czasy wojny przyniosły ogromy zniszczeń, linie zostały zawieszone, ale w 1945 r. udało się odbudować sieć i torowiska, sprowadzić nowe tramwaje oraz ponownie uruchomić komunikację tramwajową. Stało się to 31 października 1945 roku. Wtedy 3 linie miały łącznie długość prawie 8 km. W 1945 r. tramwaje przewiozły 22,5 tys. osób, a w 1946 r. już 128 tys. pasażerów.