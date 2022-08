Zoo w Lubinie świetnym pomysłem na rodzinną wycieczkę. Zobacz, jakie zwierzęta możesz tu spotkać! Piotr Krzyżanowski

Od 5 sierpnia zmiana nazwy, już nie "Centrum Edukacji Przyrodniczej", a Ogród Zoologiczny w Lubinie - ZOO w Lubinie. Sporo zwierząt nie chowa się w budkach i można je podziwiać. Park zajmuje 14 hektarów, znajduje się w nim m.in szlak dinozaurów, ścieżki edukacyjne, szlak ptaków zagroda zwierząt domowych. Przygotowywany jest wybieg dla żubrów, jednak zobaczymy je prawdopodobnie w przyszłym roku. Wstęp do parku jest darmowy. ZOO w Lubinie to propozycja wycieczki również dla legniczan. Legnickie Mini Zoo jest zamknięte dla zwiedzających, powodem jest remont palmiarni i przekazanie wszystkich zwierząt decyzją prokuratury do ZOO w Poznaniu, ze względu na złe warunki ich przetrzymywania.