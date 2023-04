Znane dzieci celebrytów. Oni pochodzą z show–biznesowych rodzin i też robią kariery! Zobacz, kim są i z kim są spokrewnieni

Dzieci polskich gwiazd show–biznesu szybko zdobywają popularność i serca fanów. Wielu z nich talentem bądź wyglądem przypomina swoich rodziców, co ułatwia im drogę kariery . Jedni ograniczają się do pozowania na ściankach z rodzicami, pokazywania się z nimi i wrzucania zdjęć na media społecznościowe, inni jednak samodzielnie dbają o swój rozwój i pracują na nazwisko.

Znane gwiazdy znanych rodziców

Dzieci idące śladami rodziców to nie rzadkość

Zdarza się, że dzieci wybierają taką samą drogę zawodową, jak ich rodzice. Kilka pokoleń nauczycieli, lekarzy czy kolejarzy w jednej rodzinie to nie rzadkość. Tym samym młodzi ludzie decydują się na pozostanie w środowisku, które znają od małego, wiedzą, czego po wybranym zawodzie się spodziewać, mają również pewne znajomości, dzięki czemu mogą na przykład łatwiej poprosić o radę i uzyskać pomoc. Nie oznacza to jednak, że na swój sukces nie muszą pracować. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach ich poprzeczka jest zawieszona jeszcze wyżej, niż innych w tej samej branży. Rodzina, znajomi, środowisko szkolne czy akademickie wymagają od nich i oczekują jeszcze więcej. Oczywiście, bywa i tak, w szczególności w zawodzie, gdzie w mniejszym stopniu potrzebne są twarde umiejętności, że dana osoba liczy na pobłażanie, szczęście i znane nazwisko. Wciąż wiele osób postrzega sukcesy dzieci gwiazd jako niesprawiedliwość. Pojawiają się komentarze o braku talentu i poleganiu na tym, co wypracowała ich rodzina, a nie oni sami. Jak to jest w przypadku poszczególnych celebrytów, możemy się domyślać.