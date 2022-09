Zmiana organizacji ruchu przy remoncie Placu Słowiańskiego w Legnicy Piotr Krzyżanowski

Ze względu na prace przy dalszej części kanału deszczowego pod ulicą Wjazdową, wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu na dojeździe do parkingów (wewnętrznego i zewnętrznego) przy Urzędzie Miasta w Legnicy. W okresie od dzisiaj 27.09.2022 r. do 02.10.2022 r. planowane są następujące zmiany: 1. zamknięcia zjazdu z ul. Wjazdowej wtorek - 27.09.2022 r. 2. ruch na ul. Wjazdowej (połówkowo) – do 30.09.2022 r. 3. przywrócenie dostępu do dojazdu na parking przy UM od 02.10.2022 r.