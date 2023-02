Zmiana organizacji ruchu przy przebudowywanej ulicy Sikorskiego w Legnicy już 14 lutego Anna Ickiewicz

UM Legnica

Wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego zapowiada we wtorek, 14 lutego, zmianę organizacji ruchu na odcinku od ronda Niepodległości do ul. Armii Krajowej. Będzie ona polegała na zamknięciu wewnętrznych pasów jezdni (przylegających do pasu rozdziału). Na tym odcinku w obydwu kierunkach pojedziemy jezdniami zewnętrznymi.