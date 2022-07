Złoty Gwóźdź do Trumny Legnickiej Kultury dla prezydenta miasta, zobaczcie zdjęcia

W uzasadnieniu nagrody Złotego Gwoździa czytamy m.in:

"Jest to nagroda na którą pracuje Pan już od dłuższego czasu....My legniczanie nie chcemy by nasze miasto pojawiało się dolnośląskich i ogólnopolskich mediach jedynie za sprawą kolejnych skandali i zaniedbań, jak ten w przypadku Palmiarni czy rosnącej przestępczości, o których to sprawach jest głośno. Chcemy być dumni z naszego miasta....Pan tymczasem kultury nie rozumie, nie czuje i prawdopodobnie jej po prostu nie lubi. Dlatego Pan Kulturę dobija. Wyrażamy też nadzieję, że ten gwóźdź zmusi Pana do refleksji nad rolą i znaczeniem kultury, oraz nad miastem, które my, jego mieszkańcy cenimy i kochamy, a które Pan swoimi niezrozumiałymi decyzjami po prostu niszczy. Miasto bowiem to nie tylko betonowe place, donice i fontanny".