Złotoryja. Wysoka, szczupła kobieta okradła drogerię. Okazała się... mężczyzną. Zobaczcie zdjęcia z monitoringu

Wysoka, szczupła kobieta okradła drogerię. Okazała się... mężczyzną

Do jednej z drogerii w Złotoryi weszła wysoka, szczupła kobieta ze starannym makijażem i długimi włosami. Miała na sobie sukienkę. Nie zbudzała podejrzeń, dopóki nie zaczęła chować do torebki artykułów z półek sklepowych. Pracownicy szybko zorientowali się, że klientka jest złodziejką, jednak zaskoczyło ich to, że jest również mężczyzną.