Złoto drożeje coraz bardziej. Postanowiliśmy sprawdzić ceny w jednym z legnickich lombardów. Zobaczcie jakie perełki tam znajdziecie

Ponieważ połączył wszystko to, co chcieliśmy robić. Punkt lombardowy to jednocześnie możliwość kontaktu z klientem, prowadzenie wielobranżowego punktu handlowego i ciągła styczność z pracą fotograficzną, bo każdy sprzedawany przedmiot musi trafić do internetu. Na szczęście i tutaj udało nam się połączyć pasję z życiem zawodowym - dodaje Kinga.