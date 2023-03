Zlot samochodów marki Chrysler PT Cruiser na legnickim rynku, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Miłośnicy Chryslera PT Cruisera z całej Polski zjechali do Legnicy, auta można zobaczyć i porozmawiać z właścicielami przez dwa dni na legnickim rynku. PTClub.pl powstał w 2008 roku. Nie trzeba być posiadaczem tego auta, by zostać pełnoprawnym członkiem klubu. Wystarczy fascynacja PT Cruiserem. Ten model Chryslera produkowany był w latach 2000 - 2010 w kilku wersjach silnikowych i nadwoziowych. Cechuje się on bardzo ciekawą bryłą nadwozia oraz nietuzinkową stylistyka utrzymaną w stylu retro. Na forum internetowym zarejestrowanych jest ponad 7 tysięcy użytkowników, z czego aktywnych jest ok połowa. W Legnicy taki zlot był aż 12 lat temu.