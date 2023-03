Zielone oazy w mieście i nad jeziorami! Zobacz działki rekreacyjne na sprzedaż w Legnicy, Spalonej, Jezierzanach [ZDJĘCIA, CENY] Klaudia Korfanty

Zbliża się wiosna, to dobry czas na inwestycję w działkę rekreacyjną. A w Legnicy i okolicach ich nie brakuje! Ekskluzywny domek nad jeziorem w Spalonej z własną linią brzegową, a może zielona oaza z mnóstwem drzewek owocowych w Legnicy? Ceny? od 7 000 do nawet ponad 600 000 złotych. W galerii 13 najnowszych ofert, każdej ofercie poświęciliśmy od 2 do 4 zdjęć. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami.