Zgubiłeś coś w Legnicy? Warto odwiedzić Biuro Rzeczy Znalezionych. Podpowiadamy jak to załatwić

Kluczowy jest pierwszy miesiąc, kiedy zguba trafi do Urzędu. Jeśli w tym czasie właściciel nie zapuka do biura to wówczas szanse na to, że przedmiot trafi w ręce właściciela zdecydowanie maleją. Zasada jest prosta, jeśli w ciągu dwóch lat nikt po znalezione przedmioty się nie zgłosi przechodzą one na własność gminy, a następnie podejmowana jest decyzja czy przedmioty są na tyle wartościowe, aby wystawić je na publiczną licytację.

Jak odebrać swoją własność?

Jeśli tylko przedmiot, który zgubiliśmy trafi do biura rzeczy znalezionych, możemy go odebrać, jeśli będziemy w stanie udowodnić, że należał do nas. Dlatego podczas wizyty w biurze powinniśmy przedstawić dowód własności (np. dowód zakupu). Jeśli go nie mamy to będziemy musieli dokładnie go opisać oraz podać jego cechy szczególne.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Urzędzie Miasta od 2001 roku. Znajduje się na pierwszym piętrze Ratusza, pok.119, tel. 76 72 12 203.