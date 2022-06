Zespół X′on wystąpił na scenie Letniego Grania w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Na scenie ustawionej przy ulicy Makuszyńskiego w Legnicy zagrał zespół X′on czyli Igor Zelek. X′on pochodzi z gminy Miłkowice. Od pięciu lat tworzy własne utwory dzieląc się nimi w przestrzeni wirtualnej, a w "realu" działa od 2021 roku. Wykonuje mocno emocjonalną muzykę w klimatach rapowo-drillowych. Najbardziej inspiruje go hip-hopowa brytyjska scena i wykonawcy tacy jak między innymi Central Cee czy Headie One. Letnie Granie w Legnicy to cykl koncertów organizowanych przez Legnickie Centrum Kultury.