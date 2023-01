Zapalony legnicki podróżnik zwiedza cały świat. Zobaczcie zdjęcia z wycieczki Koleją Transsyberyjską

Tomasz Gliwny w wieku 17 lat przeżył bardzo poważny wypadek, leżał w szpitalu, przeszedł kilka poważnych operacji. Po tym wydarzeniu stwierdził, że życie może skończyć się w każdej chwili więc trzeba z niego czerpać pełnymi garściami. Podjął decyzję, że spróbuje w życiu wszystkiego. Potem wpadł w pułapkę pracy, stworzył firmę, która miała 17 oddziałów w całej Polsce, ale po pewnym czasie stwierdził, że nie chce tak żyć.

Co z tego, że miałem kilka samochodów mieszkań jak nie miałem czasu na to żeby się z tego cieszyć. Doświadczyłem tego, że im mamy więcej rzeczy, to jesteśmy uzależnieni i ten świat nam ucieka. Dotarło do mnie, że jest jedna rzecz, której nie mogę kupić, a jest to czas. Od kiedy to zrozumiałem zacząłem ważyć co jest dla mnie ważniejsze, czy następny nowy samochód, czy poznanie świata i siebie, wybrałem to drugie i zacząłem przygodę. Zwiedziłem już ponad 50 krajów świata, ochrzciłem się nawet w Jordanie w miejscu gdzie z rąk Jana Chrzciciela sakrament przyjął Jezus Chrystus. Muszę przyznać, że pomimo, że nie jestem katolikiem zrobiło to na mnie duże wrażenie, ale o tym opowiem innym razem - śmieje się Zygzak