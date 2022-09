Zamek Wleń, ukryta perełka Dolnego Śląska. Doskonałe miejsce na weekendową wycieczkę! Jak dojechać, cennik

Zamek Wleń - historia

Pierwszy gród powstał na Górze Zamkowej już w X wieku, za panowania Bolesława Chrobrego. W XII wieku pojawiły się elementy kamienne, w tym 6-boczna wieża, kaplica, część mieszkalna oraz mur obwodowy. Jednym z właścicieli zamku był Henryk Brodaty, który w 1214 roku nadał Wleniowi prawa miejskie. XIX i XX-wieczni historycy niemieccy przedstawiają zamek we Wleniu jako ulubione miejsce pobytu żony Henryka Brodatego - Jadwigi Śląskiej. Pamięć o św. Jadwidze i jej dobrych uczynkach przetrwała we Wleniu do dziś. Kilka lat temu z inicjatywy nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół we Wleniu utworzono ścieżkę dydaktyczną ku jej czci, przy której ustawiono tablice przedstawiające teksty i ryciny dot. życia świętej. Zamek często zmieniał właścicieli, był rozbudowywany i wielokrotnie oblegany. W czasie wojny 30-letniej, w roku 1646, został wysadzony przez wojska cesarskie i przez wiele lat pozostawał w ruinie.