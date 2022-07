Zamek Chojnik - jeden z najpiękniej położonych zamków w Polsce. Cennik biletów 2022. Galeria zdjęć

Ile się idzie do ruin Zamku Chojnik? Szlaki prowadzące na szczyt

Zamek Chojnik jest jedną z najbardziej znanych ruin zamkowych na Dolnym Śląsku . Do dziś rozgrywane są tutaj turnieje rycerskie i zabawy dla mieszkańców.

Zamek Chojnik. Jak dojechać? Mapa, parking

Zamek Chojnik słynie przede wszystkim ze swojego świetnego położenia (położony jest w dzielnicy Jeleniej Góry – Sobieszowie, blisko Szklarskiej Poręby), na szczycie dużego wzniesienia Chojnik. Chętni do zwiedzania zamku powinni kierować się z centrum Jeleniej Góry do południowej dzielnicy miasta, Sobieszowa, leżącego na trasie Karpacz – Szklarska Poręba.

Gdzie zaparkować przy Zamku Chojnik? Najbliżej położony parking znajduje się przy ul. Zamkowej w Sobieszowie. Czas przejścia od parkingu do Zamku Chojnik zajmuje około 30 minut.

Mapa dojazdu do Zamku Chojnik i parkingu

Zamek jest położony na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w związku z tym przy wycieczce należy także uwzględnić konieczność uiszczenia opłaty za wejście na teren parku.