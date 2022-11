Zakochana listonoszka z Legnicy nie miała siły roznosić przesyłek. Przetrzymywała je w domu

Policjanci z Legnicy, w wyniku złożonego zawiadomienia, zatrzymali nieuczciwą listonoszkę oraz jej wspólnika. Oboje zatrzymani to mieszkańcy powiatu legnickiego. 21-latka i 30-latek podejrzani są o to, że od października 2022 roku do listopada 2022 roku działając wspólnie i w porozumieniu udaremnili możliwość zapoznania się z informacją zawartą w przesyłkach pocztowych adresowanych do wielu osób zamieszkałych na terenie Legnicy.

Listonoszka, zamiast dostarczyć przesyłki do adresatów, część z nich ukryła w lokalach prywatnych, swoim oraz wspólnika. W trakcie przeszukań, policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ujawnili blisko 1000 niedoręczonych przesyłek pocztowych. Odzyskane przez funkcjonariuszy przesyłki wkrótce zostaną dostarczone adresatom.