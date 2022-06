Zabytkowy dworek pod Legnicą może być Twój. Wystarczy niecałe 3 mln złotych. Zobacz to urokliwe miejsce

Od 1776 roku majątkiem w Kwiatowie zarządzał Wilhelm Rudolf von Zeidlitz. . W roku 1876 dobra w Kwiatowie należały do Ernesta von Däslera, w 1905 do Guida Polst z Lubiatowa Środkowego. Od około 1917 roku posiadłością zarządzał Richard Winkler. Ostatnim przed II- wojną światową właścicielem majątku we wsi był Kurt Effenberg.

