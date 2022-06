Ząbkowice Śląskie. Najlepsze atrakcje turystyczne. Zaplanuj wycieczkę do miasta Krzywej Wieży! Zdjęcia, cenniki atrakcji

Ząbkowice Śląskie to miasto Dolnego Śląska z bogatą historią. Najprawdopodobniej powstało już w 1280 r, początkowo z nazwą Frankenstein. Skąd wzięła się ta nazwa?

Ząbkowice ulokowano dokładnie w połowie drogi pomiędzy dwiema nieudanymi próbami wcześniejszych lokacji miejskich – Przyłękiem i Kozińcem. Przejęło również części ich nazw – od Przyłęku (Frankenbergu) i od Kozińca (Löwenstein), tworząc miasto o nazwie Frankenstein.

Jednak nie tylko nazwa łączy Ząbkowice Śląskie z Frankensteinem. W historii miasta zapisał się mroczny czas, w którym wybuchła epidemia dżumy. Było to w 1606 roku.

O wywołanie zarazy oskarżono szajkę grabarzy, którzy stracili życie paląc się w ogniu ówczesnej sprawiedliwości. Dwieście lat później angielska pisarka Mary Shelley tworzy postać szalonego naukowca, który powołuje do życia bezimiennego stwora. Czym się inspirowała, co skłoniło ją do tego, aby główny bohater nazywał się Frankenstein? – zastanawiają się badacze z Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki.