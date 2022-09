XXV Dolnośląski Festiwal Nauki 2022 zawita do Legnicy już pod koniec września Anna Ickiewicz

Po raz XXV Dolnośląski Festiwal Nauki 2022 zaprasza wszystkich chętnych do uczestniczenia w największym w Polsce święcie Nauki. Do Legnicy Festiwal zawita od 27 do 28 września.