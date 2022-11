Wystawa Videosyntezy 2 w legnickiej Galerii Sztuki Ring, zobaczcie zdjęcia

Dzisiaj (piątek 4 listopada) w Galerii Ring odbyło się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Videosyntezy 2” oraz wykład o sztuce nowych mediów. Spotkanie prowadziła dr Małgorzata Dancewicz – wieloletnia kuratorka Festiwalu Form Audiowizualnych Intermediale.

W 2020 r. w ramach Intermediale odbyła się pierwsza edycja wystawy Videosyntezy, która prezentowała ponad 80 prac, 22 artystów z Polski, USA, Włoch, Argentyny, Islandii i Niemiec. Na tegoroczną odsłonę złożyło się 60 prac 35 artystów (zespołów) z 12 krajów, m.in. z Polski, Włoch, Kanady, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Festiwal Form Audiowizualnych Intermediale to cyklicznie organizowany przegląd szeroko rozumianej sztuki audiowizualnej – w której brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują w dopełniających się relacjach. Festiwal jest areną prezentacji eksperymentalnego wideo, ilustrowanego muzyką elektroniczną i elektroakustyczną.

Festiwal Intermediale sięga w te rejony twórczości artystycznej, gdzie to co widzialne i słyszalne staje się niemożliwe do oddzielenia

Obraz i dźwięk współistnieją ze sobą w rozmaitych gatunkach sztuki. Tradycyjny teatr, film i sztuki plastyczne opierają się jednak na suplementarnej roli muzyki, a muzyka i literatura są niekiedy dopełniane obrazem, jako ilustracją. W miarę rozwoju nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku powstała szeroko rozumiana sztuka audiowizualna – obszar, w którym brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują we wzajemnie dopełniających się relacjach. Podstawową dziedziną występowania tego typu połączeń jest eksperymentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna. Wystawa jest wspólną inicjatywą organizatorów Intermediale – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA i Galerii Sztuki w Legnicy.

