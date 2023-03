Wystawa ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak w SDK Atrium. Dzieci z Bullerbyn w Legnicy

Magdalena Kozieł-Nowak stworzyła ilustracje i projekty do książek znanych i cenionych autorów. Dla Naszej Księgarni zilustrowała „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren, o której sama mówi – książka marzenie i książka wyzwanie (nominowana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek do tytułu Najpiękniejszej Książki Roku 2016). Otrzymała główną nagrodę w XIX edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku za książeczki z serii „Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka” Zofii Staneckiej. W 2014 roku znalazła się na liście finalistów pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze, gdzie dostrzeżono jej pomysł na książkę „Ksenia. O dziewczynce, która połykała literki i miała tylko jedną głowę”.

W Spółdzielczym Domu Kultury Atrium prezentowane są prace wykonane m.in. do takich książek jak: „Przygoda Dzika Toniego Halika”, „Jadą Haliki przez Ameryki”, ”Dr Dolittle i jego zwierzęta”. „Ilustracje, które zobaczycie na wystawie, to wspomnienie, a zarazem tęsknota za podróżami i tym co się z nimi wiąże – wolnością, radością i kolorami, których nigdy za wiele” – zapewnia artystka. Zachęcamy do śledzenia bloga ilustratorki: magdakozielnowak.blogspot.com