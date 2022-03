Wystawa fotografii Bogdana Dziworskiego, legnicka Galeria Ring zaprasza

- Moje zdjęcia z tamtej epoki nigdy nie są inscenizowane. One są wychodzone. Dzień w dzień, bywało, po osiem godzin fotografowania. Najpierw nic się nie dzieje. Potem dopiero, jeżeli masz cierpliwość, zaczyna się taniec z rzeczywistością. Niby wszystko się skończyło, normalny człowiek mówi do widzenia, a właśnie wtedy trzeba robić zdjęcia! I następuje ten jeden moment – bressonowskie było-minęło. Po długich treningach można go wyprzedzić o ułamki sekundy. Fotografowanie jest czyhaniem na tę jedyną chwilę, kiedy rzeczywistość się sama ustawi. Do tego trzeba mieć szczęście. I ja je mam. Obserwuję dwa plany, zgrywam je ze sobą. Trzy – to niebywałe szczęście, które ci wchodzi w kadr. Reżyser mógłby to sobie ustawić – ja wyczekuję” – opowiada Bogdan Dziworski.

Wystawa „f/5.6”zorganizowana została przez Leica 6x7 Gallery Warszawa, we współpracy z Agencją Zegart. Prezentowana była w wielu miejscach w Polsce i na świecie, m.in. w Łodzi, Opolu, Sopocie, Bydgoszczy, Wiedniu, Salzburgu, Berlinie, Pekinie i Nowym Jorku. W Galerii Ring będzie gościć do 18 kwietnia. Można ją zwiedzać bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00-18.00. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 marca o godzinie 19:00.