Wyprawka szkolna 2022. Ile trzeba będzie wydać? Porównujemy ceny w legnickich sklepach [SIERPIEŃ 2022]

Wyprawka szkolna 2022. Ile trzeba będzie wydać?

A jak ceny przedstawiają się w Legnicy?

Odwiedziliśmy hipermarket Auchan, markety Lidl i Biedronkę oraz dyskont Action. Ceny zeszytów w zależności od liczby kartek oraz typu okładki wahają się od 49 groszy do nawet kilkunastu złotych. 60-kartkowy zeszyt w kratkę możemy znaleźć za 1,29 zł. Prosty długopis kupimy za co najmniej 25 groszy, chociaż tu też cena zależy od jakości. Za porządniejszy długopis zapłacimy co najmniej kilka złotych. Ołówki zazwyczaj sprzedawane są w wielopakach, na przykład po trzy w cenie od ok. 1,50 do ok. 5 złotych. Ile kosztują piórniki? Najprostszy piórnik w formie etui dostaniemy za kilka złotych, taki rozkładany od 15 złotych. Można kupić piórniki z wyposażeniem za około 25-40 złotych. Jednym z większych kosztów wyprawki szkolnej będzie tornister, choć tu też ceny się mocno wahają - od około 30 do nawet kilkuset złotych. Do tego trzeba dodać ceny artykułów do malowania i rysowania, dla starszych uczniów przyborów matematycznych, stroju na WF, butów szkolnych, klejów, nożyczek...