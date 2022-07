Wyniki matur w legnickich liceach i technikach. Maturzystom których szkół poszło najlepiej? Sprawdź szczegóły!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała wyniki tegorocznych matur. W Legnicy do egzaminu maturalnego 2022 przystąpiło łącznie 1109 osób. Średnia zdawalność w naszym mieście wyniosła 69%. Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego mają co świętować - maturę zdali wszyscy uczniowie, którzy podeszli do egzaminu! Gratulujemy. Zdawalność w poszczególnych szkołach w Legnicy przedstawiamy poniżej.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 23

procent zdawalności: 65

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 8

procent zdawalności: 88

VII Liceum Ogólnokształcące

liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych: 48

procent zdawalności: 25

Technikum Nr 4