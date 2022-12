Wycieczki rowerowe do 36 km od Legnicy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Legnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 2 603 m

Suma zjazdów: 2 584 m

Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Wielogorski

Lokalnymi drogami przez pola, łąki, lasy, wioseczki ze Ścinawy do Wołowa.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 508 m

Suma podjazdów: 1 353 m

Suma zjazdów: 1 382 m