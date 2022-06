Wycieczki rowerowe do 36 km od Legnicy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Legnicy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 36 km od Legnicy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Legnicy warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Legnicy We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Legnicy, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Zapory Pilchowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 627 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Legnicy Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Powyższa trasa, choć jest dość krótka, momentami bywa wymagająca i wymaga od rowerzysty nie tylko dobrej techniki jazdy w terenie, ale także kondycji. Oprócz ciekawego krajobrazu pozwala zapoznać się z elektrowniami wodnymi i zabytkami hydrotechnicznymi w Dolinie Bobru, rozciągającej się na północ od Jeleniej Góry.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Dolnoslaska_OT Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe).

Bolków - Pastewnik (0-6,4 km) Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%.

Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy. Płonina - Bolków (10,5-19,3 km) Teraz zjazd wygodnym asfaltem przez Góry Kaczawskie. W Raciborowicach skręcamy na drogę polną, gdzie znów towarzyszą nam piękne "okoliczności". Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Droga do Karpacza i... zero samochodów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 508 m

Suma podjazdów: 1 353 m

Suma zjazdów: 1 382 m Razmich poleca trasę mieszkańcom Legnicy Dzisiaj proponuję ciekawą trasę z Jeleniej Góry do Karpacza. Jechałem rowerem górskim, bo niektóre odcinki przebiegają przez las i drogami szutrowymi bądź kamienistymi. Zaletą tej trasy jest to, że unikamy kontaktów z wszechobecnymi samochodami!!!

Opis: Wyjeżdżamy z Jeleniej Góry i kierujemy się ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Obwodnicy Północnej do Maciejowej, a dalej (po przecięciu ruchliwej drogi ) przez lasek do Dąbrowicy. Następnie do Wojanowa i Bobrowa. Dalej przez las - u stóp Sokolików do Karpnik, Bukowca i początku Kowar. Po raz kolejny przecinamy ruchliwa szosę (Jelenia Góra - Kamienna Góra) i przez Ciszycę jedziemy przez pola do Miłkowa. Stamtąd przez las do Karpacza. Uwaga stromy podjazd!

W samym Karpaczu również jedziemy stromą wąską asfaltówką (czasem gładką kostką). Tak to wygląda aż do Karpacza Górnego. W mojej ocenie trasa trudna. Jednak omijamy centrum Karpacza, co jest zaletą w przypadku jazdy o charakterze sportowym. Powrót do Jeleniej Góry przez Sosnówkę i Staniszów.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Legnicy

🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Przemkowa DOT5 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 210 m

Suma zjazdów: 210 m Trasę dla rowerzystów z Legnicy poleca Dolnoslaska_OT

To ciągle nieodkryty przez rowerzystów teren, na którym poza okolicami wieży widokowej trudno kogoś spotkać. Naturalnym punktem startu jest Przemków. Piękna, widokowa trasa została poprowadzona w zasadniczej części na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, po bardzo wartościowych przyrodniczo obszarach użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno oraz Rezerwatu Stawy Przemkowskie. Dominują na niej polne drogi gruntowe, znajdziemy też sporo odcinków leśnych, przy symbolicznym udziale asfaltów. Oznaczona jest kolorem żółtym. Znaków w wielu miejscach brakuje i są nieodświeżone (stan na 2019 rok). Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Zamków Piastowskich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 115,52 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 408 m

Suma podjazdów: 1 087 m

Suma zjazdów: 1 077 m Trasę rowerową mieszkańcom Legnicy poleca Polskie_Szlaki_Tematyczne

Szlak Zamków Piastowskich jest szlakiem pieszym, turystycznym. Oznakowany jest kolorem zielonym. Zaczyna się przy zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, prowadzi m.in. przez zamek Książ, zamek w Bolkowie, zamek Bolczów, Jelenią Górę, Wleń i kończy się na zamku Grodziec.

Wyprawę szlakiem Zamków Piastowskich proponuje się podzielić na 6 odcinków. Odcinek 1 – 25 km: Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim - Lubiechów (15 km) – Stary Książ (Zamek) (18 km) – Zamek Książ (21 km) – Zamek Cisy (25 km); Odcinek 2 – 26 km: Zamek Cisy – Kłaczyna (41 km) – Zamek Świny (48 km) - Zamek Bolków (48 km) – Bolków (51 km); Odcinek 3 – 26 km: Bolków – Płonina (Zamek Niesytno) (60 km) – Zamek Bolczów (72 km) – Schronisko Szwajcarka (77 km);

Odcinek 4 – 22 km: Schronisko Szwajcarka – Zamek Sokolec (78 km) – Sokolikowa Przełęcz (78 km) – Wojanów (Pałac) (82 km) – Jelenia Góra (95 km) – Siedlęcin (Schronisko Perła Zachodu) (99 km); Odcinek 5 – 23 km: Siedlęcin (Schronisko Perła Zachodu) – Siedlęcin (Wieża Mieszkalna) (103 km) – zapora Jeziora Pilchowickiego (107 km) – Zamek Wleń (120 km) – Wleń (rynek) (122 km); Odcinek 6 – 24 km: Wleń (rynek) – Ostrzyca (130 km) – Zamek Grodziec (146 km). Możliwe jest przebycie szlaku rowerem – znaczna część opisywanego szlaku (od zamku Grodno do Pilchowic za Wleniem) pokrywa się z: Euroregionalnym Turystycznym Szlakiem Rowerowym „DOLINA BOBRU" ER-6;

Europejskim Szlakiem Długodystansowym E3.

Szlaki rowerowe poprowadzone są także wokół zamku Grodziec. Szlak można przebyć również samochodem. Długość całkowita szlaku: 150,8 km:

Odcinek 1: Zamek Grodno – Zamek Cisy 28,1 km, droga nr 383, ul. 11 Listopada, ul. Wrocławska

Odcinek 2: Kłaczyna – Niesytno 34km (62,1km), droga nr 34 i nr 5

Odcinek 3: Bolczów – Sokolec 15,4km (77,5km), droga nr 328 i nr 3

Odcinek 4: Siedlęcin – Zamek Grodziec 73,3 km (150,8 km), droga nr 297

Możliwość przebycia szlaku Szlak można przebyć samochodem, rowerem lub pieszo.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

