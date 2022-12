Wycieczki na święta w Legnicy i regionie dla całej rodziny. Spędzisz tu świetny czas, za nic nie płacąc! Zobacz nasze propozycje

Z Legnicy do Mściwojowa dojedziemy w około 20 minut. To świetne miejsce dla całej rodziny! Dzięki ścieżkom przyrodniczym wokół zbiornika, wieży widokowej oraz zagospodarowaniu terenu miejsce to przez cały rok jest doskonałym celem odwiedzin mieszkańców okolicznych miast i wsi. Ścieżka przyrodnicza w dolinie Wierzbiaka to nasza propozycja wycieczki. Na jej południowym stoku stoi wieża widokowa o wysokości ponad 25 metrów, z której rozpościera się przepiękna panorama na Przedgórze Sudeckie, Równinę Jaworską, Nizinę Śląską oraz wszystkie okoliczne miejscowości. Wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny.

Klaudia Korfanty