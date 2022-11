Wybitny specjalista fizjoterapii zasili kadry w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi

Jak rozwija się złotoryjski szpital

Ostatnie dni w Szpitalu w Złotoryi to czas zmian wprowadzanych z myślą o pacjentach. Uruchomiono nową Poradnię Ginekologiczno-Położniczą prowadzoną przez ginekologa i położnika lek. med. Halinę Drozdowską-Kleban. Poradnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny – wysokiej klasy aparat USG, który do tej pory nie był dostępny w złotoryjskiej placówce. Zakup urządzenia o wartości blisko 100 tys. złotych nie byłby możliwy bez zaangażowania i wsparcia finansowego Urzędu Miejskiego w Złotoryi, który przekazał niezbędne środki. Aparat USG charakteryzuje się wysoką jakością obrazu, dużą dokładnością i precyzyjnością prowadzonych badań, co umożliwia wczesne wykrycie nawet bardzo małych zmian. Urządzenie ma do dyspozycji trzy głowice (ginekologiczną, konweksową do badań ogólnych i mikrokonweksową do badań pediatrycznych). W przyszłości Szpital Powiatowy w Złotoryi planuje zakupić dodatkowy sprzęt, poszerzający możliwości diagnostyczne urządzenia – specjalną głowicę wykorzystywaną m.in. do badań tarczycy i piersi.